انطلقت اليوم الخميس أول أيام تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٢، استعدادا للالتحاق بالعام الجامعي 2023، ويستمر الموقع في استقبال طلبات تسجيل الرغبات لمدة 5 أيام، وذلك بحد أدنى 246 درجة فأكثر للقسم العلمي، بشعبتيه «علوم ورياضة»، و238 درجة فأكثر للقسم الأدبي.

وخلال إعلان نتيجة المرحلة الأولى 2022، أمس، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب، قبل بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية ٢٠٢٢، على الموقع الالكتروني التابع للوزارة.

ويبلغ عدد كليات القسم الأدبي 426 كلية، في حين يصل عدد كليات القسم العلمي 1032 كلية حكومية على مستوى محافظات الجمهورية.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٢:

ومن خلال رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٢، يتاح للطالب اختيار 75 رغبة كلية أو معهد أو أكاديمية، طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، كما كشفت الوزارة إنه يمكن لطالب إجراء تعديل للرغبات عدة مرات، على أن يتم تنسيق الطالب حسب آخِر تعديل قام به على موقع التنسيق، إذ يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2022

كليات الطب البيطري، كليات ومعاهد التمريض، كليات العلوم «لشعبتي رياضة وعلوم»، كليات الزراعة، الجامعات التكنولوجية، كليات الحاسبات والمعلومات، كليات الذكاء الاصطناعي، كلية الاقتصاد والعوم السياسية.

كما يتاح للقسم العلمي، كليات الألسن، كليات الآثار، كليات الإعلام، وباقي الكليات النظرية، فضلا عن كليات التخطيط العمراني، كلية الفنون التطبيقية، كليات الفنون الجميلة - عمارة، الجامعات التكنولوجية.

وتتاح للقسم الأدبي في المرحلة الثانية كليات التربية، في العديد من الجامعات، وكليات الآداب «انتظام وانتساب»، فضلا عن كليات الحقوق «انتظام وانتساب»، كليات السياحة والفنادق، و كليات الخدمة الاجتماعية.

يشار إلى أن عددا من الكليات من بينها الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والإعلام والتربية الرياضية، اجتياز الطالب لاختبارات القدرات التي تم إجراؤها سلفا.