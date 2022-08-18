انطلقت المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، بحد أدنى 246 درجة لطلاب القسم العلمي بشعبيته «علوم ورياضة».

وتستعرض «الوطن» الكليات المتاحة في ‏تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة المنصورة، وكذلك المعاهد والكليات الخاصة التي تقع في نطاق محافظة الدقهلية، حتى تسهل على الطلاب وأولياء أمورهم اختيار ‏رغباتهم.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة المنصورة، للشعبتين «علوم و رياضة» والمعاهد والكليات الخاصة بمحافظة الدقهلية، هي: ‏

- علوم المنصورة رياضة.

- حقوق المنصورة.

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

- تربية نوعية المنصورة بميت غمر.

- مصر العالي بالمنصورة «تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب».

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر.

- تربية المنصورة رياضة.

- مصر العالي بالمنصورة «تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة».

- زراعة المنصورة رياضة.

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

- مصر العالي بالمنصورة «تجارة وحاسبات شعبة إدارة ومحاسبة».

- الفني التجاري بالمنصورة.

- العالي خدمة اجتماعية المنصورة.

- معهد فني صحي المنصورة.

- الفني التجارى بالمنصورة.

- العالي خدمة اجتماعية المنصورة.

- المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين.

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى، لتبدأ فورا ‏المرحلة الثانية، التي تستمر لمدة 5 أيام، إذ يمكن للطلاب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني‎.‎

وبدأ مكتب التنسيق في جامعة المنصورة اليوم الخميس، استقبال طلاب المرحلة الثانية، لتسجيل رغباتهم ومساعدتهم من خلال موظفين متخصصين في تسجيل رغبات تتناسب مع مجموع الطالب.