الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة المنصورة
كتب:
صالح رمضان
12:29 م | الخميس 18 أغسطس 2022
الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي - صورة أرشيفية من جامعة المنصورة
انطلقت المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، بحد أدنى 246 درجة لطلاب القسم العلمي بشعبيته «علوم ورياضة».
وتستعرض «الوطن» الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة المنصورة، وكذلك المعاهد والكليات الخاصة التي تقع في نطاق محافظة الدقهلية، حتى تسهل على الطلاب وأولياء أمورهم اختيار رغباتهم.
الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي
الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة المنصورة، للشعبتين «علوم و رياضة» والمعاهد والكليات الخاصة بمحافظة الدقهلية، هي:
- علوم المنصورة رياضة.
- حقوق المنصورة.
- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.
- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.
- تربية نوعية المنصورة بميت غمر.
- مصر العالي بالمنصورة «تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب».
- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.
- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر.
- تربية المنصورة رياضة.
- مصر العالي بالمنصورة «تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة».
- زراعة المنصورة رياضة.
- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.
- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.
- مصر العالي بالمنصورة «تجارة وحاسبات شعبة إدارة ومحاسبة».
- الفني التجاري بالمنصورة.
- العالي خدمة اجتماعية المنصورة.
- معهد فني صحي المنصورة.
- الفني التجارى بالمنصورة.
- العالي خدمة اجتماعية المنصورة.
- المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين.
تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى، لتبدأ فورا المرحلة الثانية، التي تستمر لمدة 5 أيام، إذ يمكن للطلاب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.
وبدأ مكتب التنسيق في جامعة المنصورة اليوم الخميس، استقبال طلاب المرحلة الثانية، لتسجيل رغباتهم ومساعدتهم من خلال موظفين متخصصين في تسجيل رغبات تتناسب مع مجموع الطالب.