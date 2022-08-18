إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر انقلاب سيارة نصف نقل، اليوم الخميس، في الساحل الشمالي أمام قرية المنتزة السياحية بمنطقة سيدي عبد الرحمن، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، وتم نقل جميع المصابين إلي أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

حالة مصابي حادث الساحل الشمالي

استقبلت مستشفى العلمين التخصصي، مصابي حادث سيارة الساحل الشمالي، وهم:

- محمد صلاح الدين منصور، 29 سنة، من الأقصر، مصابا بجرح متهتك في الساق اليمنى، واشتباه كسر بالفخذ الأيمن وجرح بالذقن.

- مجاهد محمد إسماعيل، 22 سنة، من أسوان، مصابا باشتباه كسر بالإصبع الأكبر بالساق اليسري.

- مينا عادل حماية، 21 سنة، من القاهرة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

- وائل عطية مرسي، 25 سنة، من البحيرة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليمني.

وجاري استكمال الفحوصات الطبية للمصابين، من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم، لحين التماثل للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

انتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الساحل الشمالي الدولي «مطروح الإسكندرية»، إلى موقع الحادث، لفحصه والتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.