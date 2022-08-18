«المركزي» يطرح سندات خزانة بالعملة المحلية بقيمة 4 مليارات جنيه غدا

يطرح البنك المركزي المصري غدا، سندات خزانة بالعملة المحلية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 4 مليارات جنيه، تتوزع بين سندات خزانة أجل 3 و7 سنوات لصالح وزارة المالية، التي تنيب البنك المركزي في إدارة عمليات الطروحات، لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة بشكل دوري للعام المالي الحالي 2022-2023.

طرح سندات خزانة

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على الإنترنت، كشف عن نيته طرح سندات خزانة بالعملة المحلية تصل قيمتها إلى 4 مليارات جنيه، تتوزع بين سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة إجمالي تصل إلى 3.5 مليارات جنيه، علاوة على سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

وأنابت وزارة المالية، البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، طرح اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه، إلى جانب طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار جنيه.

الموازنة العامة للدولة

وتتولى وزارة المالية على مدار العام المالي، تدبير عجز الموازنة العامة للدولة عبر عدة مصادر يأتي في المقدمة منها طرح أذون وسندات خزانة ذات اجال مختلفة تبدأ من 91 يوما وحتى 364 يوما، إذ إنّ أذون الخزانة لا تزيد مدة استحقاقها عن العام، وفي المقابل تطرح أيضا سندات خزانة باجال متعددة تبدأ من عامين وحتى 30 عام

وتعد البنوك العاملة في السوق المحلي أبرز المشترين لأذون وسندات الخزانة أحد أبرز أداوت الدين الحكومية، باعتبارها ذات أسعار فائدة جيدة، علاوة على أنّ ضامنتها من الحكومة المصرية بشكل مباشر.