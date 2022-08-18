درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي.. اعرف رابط التسجيل والكليات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي، تزامنا مع انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية العامة، لمدة 5 أيام يبدأ من اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، وينتهي يوم الإثنين المقبل الموافق 22 أغسطس.

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي.. 238 درجة

وأوضحت التعليم العالي، في تقرير صادر عنها، أن درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي، وفقا للحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية جاء الحد الأدنى لها 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%، لنحو 45908 طلاب وطالبات على الرابط www.tansik.egypt.gov.eg.

الكليات الشاغرة بتنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي

وتزامنا مع إعلان التعليم العالي درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي، أكدت أن هناك عدد من الكليات متبقية لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية منها ما يلي:

- التربية

- الآداب

- الحقوق

- الخدمة الاجتماعية

- السياحة والفنادق

- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

- حقوق الفيوم

- تربية نوعية المنوفية بأشمون

- تربية رياضية بنين بنها

- حقوق بنها

- سياحة وفنادق مدينة السادات

- تربية نوعية بنها

- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

- اقتصاد منزلي حلوان

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة «إدارة - محاسبة - تجارة خارجية»

- حقوق المنوفية بشبين الكوم

- تربية «طفولة» قناة السويس بالإسماعيلية

- سياحة وفنادق حلوان بالمنيا

- سياحة وفنادق الفيوم

- حقوق الزقازيق

تربية نوعية فنية الزقازيق

- تربية نوعية موسيقية الزقازيق

- تربية رياضية بنين الزقازيق

- تربية نوعية دمياط

- تربية «طفولة» جنوب الوادي

- تربية «طفولة» سوهاج

- حقوق المنصورة

- آداب و علوم إنسانية

- انتساب موجه السويس

- تربية «تعليم ابتدائي» الفيوم

- دار العلوم الفيوم

- سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية نوعية الفيوم

- تربية «طفولة» دمنهور

- آداب انتساب موجه سوهاج

- آداب انتساب موجه بني سويف

- حقوق انتساب موجه المنوفية