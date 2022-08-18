درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي رياضة.. اعرف الكليات المتاحة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي رياضة، مؤكدة على انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية العامة، بدءا من اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 22 أغسطس، أي لمدة 5 أيام.

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي رياضة.. 246 فأكثر

وأشارت التعليم العالي إلى أن درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي رياضة، وفقا للحد الأدنى الذي تم إعلانه للشعب العلمية «علوم - رياضة» 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60% لنحو 223 ألف و294 طالبا وطالبة.

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي رياضة 2022

وكشف وزارة التعليم العالي، درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمى رياضة، وكذلك الأماكن الشاغرة لطلاب علمي رياضة كالتالي:

- حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي.

- التخطيط العمراني

- الفنون الجميلة قسم عمارة

- الجامعات التكنولوجية

- اقتصاد وعلوم سياسية

- ألسن

- إعلام

- آثار

- فنون تطبيقية

- باقي الفنون النظرية

خطوات تسجيل الرغبات للطلاب في المرحلة الثانية 2022

وحددت التعليم العالي الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، في المرحلة الثانية للتنسيق كالتالي:

- يدخل الطالب إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

- يدخل الطالب رقم الجلوس وكذلك الرقم السري الخاص به.

- يدخل الطالب رغباته بالترتيب الذي يراه مناسبا مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

- بعد أن ينتهي الطالب من إدخال رغباته، يمكنه طباعة الرغبات التي أدخلها، ويعطيه البرنامج إيصالا برقم محدد، وبتاريخ وساعة التقديم.

- يمكن للطالب حفظ نسخة من رغباته «Save As» على الحاسب الشخصي له، حتى يتمكن من الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا عدل الطالب الرغبات عدة مرات، فإن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط للرغبات، ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام به الطالب.