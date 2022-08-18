بدء أول اجتماع للحكومة بمشاركة الوزراء الجدد.. وغياب «آمنة» بعد إصابته بحادث السير

بدأت الحكومة اجتماعها الأسبوعي، في المقر الصيفي بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، بمشاركة الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في الحكومة مطلع الأسبوع الحالي.

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء القدامى والجدد، مستجدات الملفات التي تعمل عليها وزاراتهم.

مدبولي يستهل اجتماع الحكومة بتهنئة الوزراء الجدد

واستهل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، بتقديم التهنئة للوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في الحكومة.

ويستعرض «مدبولي»، خلال الاجتماع، التكليفات التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوزراء الجدد، خلال الاجتماع الذي عقده معهم عقب حلف اليمين الدستورية، مطلع الأسبوع الحالي في مدينة العلمين الجديدة.

«مدبولي»: مبادرة «حياة كريمة» هي «مشروع القرن الـ21»

كما يتحدث رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عن الجولة الميدانية التي أجراها أمس في مدينة الإسكندرية، والتي رافقه خلالها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.

ويتطرق مدبولي، إلى الجهد غير المسبوق الذي تبذله الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتعاون مع جهات الدولة في كافة هذا الصدد؛ حيث تفقد «مدبولي» أمس، عددا من المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية التي وصفها بـ«مشروع القرن الـ21» في نطاق مركز ومدينة برج العرب.

وغاب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن الاجتماع، بعد خروجه من مستشفى العلمين النموذجي، التي مكث فيها لمدة يومين عقب حادث سير تعرض له على طريق «العلمين – وادي النطرون»، حيث قال رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية له أمس، إنّ إصابة «آمنة» كانت «مستقرة»، وأنّه خضع للملاحظة الطبية لمدة 48 ساعة للاطمئنان على حالته.