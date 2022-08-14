أسعار السيارات الجديدة اليوم في مصر.. تبدأ من 120 ألف جنيه

قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات الجديدة شهدت ارتفاعًا بنسبة 15 إلى 20% من الأسعار خلال الشهور الماضية، وذلك عقب انتشار جائحة فيروس كورونا، بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات.

أسعار السيارات اليوم

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، أن أزمة الرقائق الإلكترونية التي شهدتها مصانع السيارات نتج عنها تخفيض عملية الإنتاج، وكانت «تويوتا» من أولى العلامات التجارية التي خفضت إنتاج سيارتها لـ50%، كما تسببت جائحة كورونا في ارتفاع أسعار النقل والشحن بين الدول.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار المركبات الجديدة في السوق المصرية، كما يلي:

زوتي Z100 2020

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال / Elegent-1000 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 120 ألف جنيه.

سوزوكي ألتو 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 800 CC.

السعر الرسمي المتداول: 121 ألف جنيه.

سوزوكي ألتو 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال / 800CC.

السعر الرسمي المتداول: 126 ألف جنيه.

سوزوكي اسبريسو 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ فول أوبشن- 1000 CC.

السعر الرسمي المتداول: 146 ألفًا و900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - 1300 CC.

السعر الرسمي المتداول: 166 ألفًا و900 جنيه.

زوتي Z300 2020

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال / Luxury- 1500 CC

السعر الرسمي المتداول: 167 ألفًا و990 جنيهًا.

سوزوكي ألتو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - 800 CC.

السعر الرسمي المتداول: 169 ألفًا و900 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - 1200 CC.

السعر الرسمي المتداول: 171 ألفًا و900 جنيه.