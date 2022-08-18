حياة كريمة: توصيل الصرف الصحي لـ11 قرية في المنوفية بـ448 مليون جنيه

تواصل مؤسسة حياة كريمة في محافظة المنوفية، أعمال تطوير البنية التحتية التي تحتاجها جميع القرى بمركزي أشمون والشهداء، المدرجين ضمن حياة كريمة في إطار المرحلة الأولى، إذ نجحت في توصيل الصرف الصحي في 11 قرية بمركز الشهداء.

توصيل الصرف الصحي لقرى مركز الشهداء

قال علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إنه جاري توصيل الصرف الصحي لعدد 11 قرية بمركز الشهداء، من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة بلغت 448 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المشروعات أوشكت على الانتهاء بنسبة 92%، وسيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة.

وأشار حسن، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القرى التي تم توصيل الصرف الصحي لها، جاءت كالتالي: «نادر 50 مليون جنيه، جزيرة الحجر 52 مليون جنيه، عمروس 45 مليون جنيه، كفر السوالمية 31 مليون جنيه، كفر الشبع 45 مليون جنيه، ابشادي 35 مليون جنيه، زاوية الناعورة 45 مليون جنيه، دراجيل 45 مليون جنيه، شمياطس 35 مليون جنيه، منشأة السادات 35 مليون جنيه، كفر الجلابطة 30 مليون جنيه».

إنشاء محطة دراجيل

أكد منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، أنه جار إنشاء محطة صرف صحي في قرية دراجيل بمركز الشهداء، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء منها بنسبة 60%، ومن المقرر أن يتم تسليمها في الفترة المقبلة، قبل انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.