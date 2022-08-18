الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بالإسماعيلية 2022.. اعرف تفاصيل القبول بها

الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بقناة السويس بالإسماعيلية 2022، من أبرز الكليات المتخصصة في مصر، والتي تستهدف احتياجات سوق العمل، فما هي ضوابط القبول بالكلية؟ وهل يوجد لها اختبارات للقبول أم تكتفي بالحد الأدنى للتنسيق؟ وما هي برامجها؟ وكم عدد الطلاب الذين يتم قبولهم سنويا؟.. كل هذه الأسئلة تجيب عليها «الوطن» في السطور التالية.

الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بقناة السويس بالإسماعيلية 2022 بها أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية، حسبما أكدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، موضحة أن التنسيق متاح الآن بحد أدنى 246 درجة للشعبة العلمية.

ضوابط القبول بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

القبول بالكلية يشمل أيضا عقد اختبارات ومقابلة شخصية، كشف تفاصيلها الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية: «يتم عقد اختبارات قبول للطلاب في الفيزياء واللغة الإنجليزية والرياضيات ومقابلة شخصية»، موضحا أن الدراسة بالكلية أربع سنوات ويتم تدريب الطلاب خلالها لصقل مهاراتهم.

تقبل الكلية المصرية الصينية طلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، حسبما رواه «فارس» لـ«الوطن»، موضحا أن الكلية بها ثلاثة أقسام رئيسية وهي تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الميكاترونكس والدراسة باللغة الإنجليزية بجانب اللغة الصينية، مؤكدا أن الكلية تعتمد على الجانب العملي بنسبة 60%: 70% من إجمالي الساعات الدراسية لكل برنامج.

فرص عمل خريجي الكلية المصرية الصينية

وعن فرص العمل بعد التخرج، أكد الدكتور إبراهيم فارس، أن خريجي قسم الاتصالات لهم فرص عمل في مختلف شركات صيانة شبكات المحمول وشركات البرمجة وشركات التدريب على إعداد الخوادم وأجهزة المراقبة ومحطات الأقمار الصيناعية وشركات الكهرباء وقسم الإلكرتونيات لهم فرص عمل في شركات تجميع وتصنيع الراديو والتليفزيون وشركات تصنيع مكونات الإضاءة الكهربية وشركات تجميع وتصنيع السيارات وشركات صناعة الغزل والنسيج والأنسجة الطبية.

أما خريجي قسم الميكاترونيك لهم فرص عمل في شركات صناعة السيارات الكهربية والعادية وشركات حفر آبار البترول وجمع البيانات وتحليلها وشركات صيانة الأجهزة الطبية وعمليات التحكم الصناعية وتشغيل خطوط الإنتاج وشركات صناعة المكونات الكهربية وأجهزة كشف المواد.

مصروفات برامج الكلية

وعن مصروفات البرامج الدراسية، أكد عميد الكلية أن المصروفات الدراسية لكل برنامج دراسي تتراوح من 17 إلى 20 ألف جنيه سنويا، موضحا أن الكلية تعمل خلال سنوات الدراسية على تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي، وأبرز مميزاتها هي دراسة اللغة الصينية ما يتيح فرص عمل عديدة ومختلفة للطلاب.