الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2021.. المصروفات وشروط القبول

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، بدأ طلاب الشعبة العلمية، خاصة الذين فاتهم قطار كليات القطاع الصحي وكليات الهندسة، البحث عن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2021 والمصروفات وشروط القبول، التي تهتم بصقل مهارات الطالب في النواحي التكنولوجية وتأهيله لسوق العمل، والتي تم إنشاؤها بالتنسيق مع جامعة بكين في الصين.

تعرف على مصروفات الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2021

أولا: مصروفات برنامج الاتصالات:

- رسوم القيد 929.50 جنيه.

- رسوم الاتحاد 410 جنيه.

- القسط الأول 6367 جنيه.

- القسط الثاني 6367 جنيه.

ثانيا- مصروفات برنامج الإلكترونيات:

- رسوم القيد 929.50 جنيه.

- رسوم الاتحاد 479.50 جنيه.

- القسط الأول 7525 جنيه.

- القسط الثاني 7525 جنيه.

ثالثا- مصروفات برنامج الميكاترونيك:

- رسوم القيد 929.50 جنيه.

- رسوم الاتحاد 549 جنيه.

- القسط الأول 8682.50 جنيه.

- القسط الثاني 8682.50 جنيه.

شروط القبول بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2021

أما عن شروط القبول بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2021، فهي:

- تقبل الكلية الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة وعلمي علوم أو ما يعادلها.

- حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية في امتحانات الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، التي يحددها مكتب التنسيق أو المجلس الأعلى للجامعات.

- اجتياز الطالب اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية، التي يحددها المجلس الجامعة.

- أن يكون الطالب متفرغا للدراسة بالكلية.

- اجتياز المقابلة الشخصية المؤهلة للقبول بالكلية للطلاب الذين تم ترشيحهم.

تعرف على أقسام الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2021

أولا- قسم الاتصالات:

يهتم القسم بتدريب الطلاب في شركات صيانة شبكات المحمول، وشركات البرمجمة وشركات التدريب، على إعداد الخوادم وأجهزة المراقبة ومحطات الأقمار الصناعية وشركات الكهرباء.

ثانيا- قسم الإلكترونيات:

يهتم هذا القسم بتدريب الطلاب في شركات تجميع وتصينع الراديو والتليفزيون وشركات والعمل على تصنيع مكونات الإضاءة الكهربائية وشركات تجميع وتصنيع السيارات وشركات صناعة الغزل والنسيج والأنسجة الطبية.

ثالثا- قسم الميكاترونك:

يهتم القسم بتدريب وتأهيل الطالب للعمل في شركات صناعة السيارات الكهربية والعادية وشركات حفر آبار البترول وجمع البيانات وتحليلها وشركات صيانة الأجهزة الطبية وعمليات التحكم الصناعية وتشغيل خطوط الإنتاج وشركات صناعة المكونات الكهربية وأجهزة كشف المواد.

نظام الدراسة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2021

وعن نظام الدراسة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2021، فهي:

- الدراسة بالكلية باللغة الإنجليزية علاوة على دراسة اللغة الصينية كلغة ثانية.

- تعتمد الكلية على الجانب العملي والتطبيقي.

- مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات لنيل درجة البكالوريوس.

- يتم تشعيب الطلاب داخل الكلية من خلال تنسيق داخلي ويتم المفاضلة بين الطلاب لتحقيق رغبتهم طبقا لمجموع درجات اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية ودرجات الثانوية العامة.

- تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الفصل الدراسي ويتكون العام الدراسي من فصلين دراسيين.

- الفصل الدراسي الأخير الثامن، وهو عبارة عن تنفيذ مشروعين للتخرج بالمصانع والشركات التي تعمل في مجال التخصص.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إبراهيم فارس، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا 2021، أن الكلية حكومية تابعة لجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وتهتم بتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التدريب المستمر أثناء فترة الدراسة في الكثير من الشركات الصينية والمناطق الصناعية.

وأضاف «فارس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تخريج الدفعة الأولى من الكلية خلال العام الدراسي المقبل 2022/2023، مؤكدا أن إدارة الكلية تعمل جهادة على افتتاح الدراسات العليا لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب والباحثين، موضحا أن الكلية تم تأسيسيها بالشراكة مع جامعة بكين في الصين.