رفع صرف صحي ومحطات تجميع قمامة.. قطار «حياة كريمة» يواصل المسير بالأقصر

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى تطوير حياة المواطن المصري، لاسيما في القرى والمحافظات الحدودية الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، وتعمل المبادرة على ذلك من خلال الاجتهاد، في الارتقاء بشكل حياة المواطن المصري، وتطويرها حتى يتسنى له التمتع بحياة آدمية، توفر له من خلالها العديد من مقومات المعيشة، فتهتم «حياة كريمة» يتطوير الجانب التعليمي، والجانب الخدمي، والجانب الصحي وغيرهم من الجوانب الحياتية الأخرى.

حياة كريمة في محافظة الأقصر

وشهدت محافظة الأقصر، عدد من المشاريع التي تقوم بها «حياة كريمة» في قرى المحافظة المختلفة، إذ حظت مدينتي إسنا وأرمنت، بإنشاء عدد من المشروعات المختلفة، ففي مدينة إسنا، شهدت قرية توماس، العمل على مشروع الإنتاج الداجني بقلب الظهير الصحراوي، هذا إلى جانب العمل على إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة في الوحدة المحلية في النمسا.

حياة كريمة في أرمنت وإسنا

وفي مدينة أرمنت، تعمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بالتعاون مع الحكومة، من أجل إنشاء بعض المشروعات المختلفة، التي من شأنها أن تيسر على المواطن حياته اليومية، ففي قرية السلام، جاري العمل على إنشاء محطة رفع للصرف الصحي، هذا إلى جانب محطتي الرفع، الذين بدأت مؤسسة «حياة كريمة» في العمل على إنشاءهما منذ شهر يناير الماضي، والتي تهدف إلى أن يتلقى الخدمة أكثر من 25 ألف نسمة، أي أن تغزي سكان قرية السلام وتوابعها، وكلف إنشائهما ميزانية تتجاوز الـ90 ألف جنيه.

وخلال الفترة الأخيرة، تمكنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من إنشاء مجمع للخدمات الحكومية في قرية السلام، وقد تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة به بنسبة تساوي 95%، أما عن مجمع الخدمات الزراعية، فجار العمل حاليا على إنشاءه، وتم الانتهاء منه بنسبة تساوي أكثر من 90%.