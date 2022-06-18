كيف تستفيد من استخدام الخدمات المصرفية الرقمية؟

في ظل التوجه العالمي نحو التحول الرقمي، يمكنك الآن إنجاز كل شيء عبر الإنترنت، يمكنك طلب مستلزمات منزلك، وإجراء المحادثات مع أحبّائك، أو حتى الحصول على الدورات التدريبية أون لاين، إلى جانب العديد من الأشياء الأخرى التي يمكنك إنهاؤها من المنزل.

ومع تزايد تطلعات المستهلكين في تحديد أولوياتهم واختيار أسهل الوسائل لإنجاز معاملاتهم اليومية، أصبح الحصول الخدمات المصرفية الرقمية أحد المطالب التي تلقى اهتمامًا متزايدًا.

استخدام خدمات الإنترنت البنكية

وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 من قبل قسم أبحاث Statista، تبيّن أن حوالي 1.9 مليار شخص في جميع أنحاء العالم قد استخدم خدمات الإنترنت البنكية في عام 2020، كما أنه من المتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى 2.5 مليار بحلول عام 2024.

ومع تزايد استخدام المستهلكين لوسائل التكنولوجيا، فقد تراجع إقبال المستخدمين على الخدمات المصرفية التقليدية في الوقت الذي يبحثون فيه عن الوسائل الرقمية التي تلبي احتياجاتهم اليومية بكل سهولة، والتي يقدمها معظم البنوك العاملة في السوق.

مزايا تطبيقات الخدمات البنكية

هناك العديد من المزايا التي يمكنك الحصول عليها من خلال تطبيق الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر سهولة الوصول إلى حساباتك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وإجراء المعاملات البنكية بأمان، وتحويل الأموال، وطلب المعلومات من البنك الخاص بك، وإيقاف بطاقة الائتمان المفقودة أو المسروقة، وغيرها من الميزات.

تجنب التعامل بالنقود الورقية

في ظل الاتجاه السائد نحو تحويل الأموال من حساب مصرفي أو بطاقة ائتمانية إلى حسابات فرد آخر، يقل التعامل مع النقود الورقية، ومع زيادة استخدام محفظة الهاتف المحمول والبطاقات الائتمانية أو الخصم المباشر، سيقل استخدام المبالغ النقدية بوجه عام، وهو ما سيؤدي إلى تقليل احتمالية الإصابة بالأمراض.

استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تجنب الميكروبات أصبح أكثر ما يشغل العالم في ظل جائحة كورونا COVID-19 الأخيرة، ما ترتب عليه تحوّل المزيد من الناس لاستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت كنوع من أنواع الوقاية وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي، ووفقًا للبحث الذي نشرته المنظمة الاستشارية المالية المستقلة deVere Group، فقد زادت نسب استخدام تطبيقات Fintech والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بنسبة 75% في أوروبا بعد انتشار الوباء.

الوصول إلى حسابك بسهولة

تتيح خدمة الإنترنت البنكية وتطبيق الهاتف المحمول إمكانية الوصول إلى حسابك بأمان للاطّلاع على معاملاتك وأرصدة حساباتك دون الاضطرار إلى المخاطرة بالتواجد في الأماكن العامة، مما قد يمثل خطرًا على صحتك، حيث يمكنك إجراء عمليات التحويل والإيداع وسداد الفواتير من خلال الكمبيوتر الشخصي أو الأجهزة المحمولة دون القلق بشأن التعرض للجراثيم الضارة.

يمكنك الآن استخدام الخدمات المصرفية بطريقة سهلة وآمنة عبر الإنترنت لمتابعة معاملاتك البنكية مع تجنّب التعرض للأمراض.