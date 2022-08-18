أرخص 5 سيارات في «مبادرة الإحلال».. تبدأ من 179 ألف جنيه

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبحت السيارة من أهم الأشياء التي يجب أن يهتم المواطنون بشرائها، إذ أنها أصبحت من الأساسيات وليس من الرفاهيات، وخصوصا للأشخاص الذين يسكنون في المدن الجديدة، حتى يستطيعون التحرك للأماكن البعيدة عنهم أو شراء ما يحتاجون إليه من متطلبات الحياة أو الذهاب إلى العمل وقضاء المتطلبات الأسرية.

مبادرة إحلال السيارات

وهناك الكثير يبحثون عن أرخص السيارات الموجوده في مصر حتى يستطيعون شراءها، ما جعل الحكومة المصرية توفر لهم أرخص السيارات بجودة متوسطة داخل مبادرة إحلال السيارات، حتى يستطيع الراغب في استبدال سيارته القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي أن يقوم بذلك بسهولة ، سواء كان بنظام الكاش أو التقسيط.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار 24 ساعة، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أرخص 5 عربيات في مصر، والمتوفرين في مبادرة إحلال السيارات، وفق الموقع الرسمي لمبادرة أحلال السيارات، وجاءت كالتالي:

أرخص 5 سيارات في مصر في مبادرة إحلال السيارات

1- سيارة lada granta فئة MT: يصل سعرها إلى 179 ألف جنيه.

2- سيارة lada granta فئة E1-AT: يصل سعرها إلى 208 آلاف جنيه.

3- سيارة Lada granta TZM فئة E2-AT: يصل سعرها إلى 218 ألف جنيه.

4- سيارة BYD فئة F3 GLI MT: يصل سعرها إلى 213 ألف جنيه.

5- سيارة BYD فئة F3 GLXI AT: يصل سعرها إلى 243 ألف جنيه.