مصرع طفلة سقطت من الطابق الخامس في أكتوبر

سقطت طفلة من أعلى سطح عقار مكون من 5 طوابق في مدينة أكتوبر، مما أدى لمصرعها في الحال، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إخطاراً بالواقعة.

بلاغ في قسم شرطة أول أكتوبر

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا من حارس عقار، ذكر فيه أنه فجر اليوم حال قيام نجلته «نور» البالغة من العمر 13 عاماً بالجلوس أعلى سطح العقار محل سكنهم الدور الخامس، اختل توازنها وسقطت أرضاً، وهو ما أدى إلى وفاتها في الحال.

التقرير الطبي: كسور في القفص الصدري والكتف والحوض

وورد تقرير من مستشفى دار الفؤاد يفيد بوجود كسور بالقفص الصدري والكتف وعظام الحوض مع هبوط حاد بالدورة الدموية، بالإضافة إلى فشل في وظائف التنفس و اشتباه نزيف داخلي.

النيابة تقرر دفن الجثة وعدم وجود شبهة جنائية

أكدت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.