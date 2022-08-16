كان بيستخبى من طليق صديقته.. مصرع شاب سقط من بلكونة بالطابق الثالث في حدائق أكتوبر

لقى شاب مصرعه نتيجة سقوطه من بلكونة شقة بالطابق الثالث، بحدائق أكتوبر، وكشفت تحريات ضباط المباحث أن الشاب كان بصحبة سيدة داخل شقتها، وحضر طليقها للشقة، وخلال اختباءه وهروبه اختل توازنه وسقط من البلكونة مفارقا الحياة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة تشريح الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بالواقعة

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بسقوط شخص من بلكونة شقة تابعة لدائرة القسم، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر.

الضحية شاب كان بصحبة سيدة داخل شقتها

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الضحية شاب كان بصحبة سيدة داخل شقتها، وفوجئ بحضور طليقها، فطلبت منه السيدة الاختباء بالبلكونة، وخلال اختباءه اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث مفارقا الحياة.

تم ضبط السيدة وطليقها، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.