«بتروتريد»: غدا.. آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

قالت شركة «بتروتريد»، إحدى شركات قطاع البترول لتحصيل فواتير وقراءة عداد الغاز الطبيعي، أن آخر موعد لاستقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيا، لشهر أغسطس الحالي، غدًا 20 من الشهر الجاري، إذ تعمل الشركة على مد فترة استقبال القراءات، وذلك في إطار حرص الشركة على تيسير الخدمات المُقدَّمة.

تعميم التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات

وأضافت الشركة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها أن هذا يأتي في إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تعميم التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، حيث وفرت الشركة 14 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة إدخال وإرسال قراءة عداد الغاز الشهرية الخاصة بوحداتهم السكنية.

14 طريقة لتسجيل القراءة الشهرية ودفع الفواتير

1 – تطبيق «بتروميتر»، أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عدَّاد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها مُباشرةً على قاعدة البيانات بالشركة.

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

3 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

4 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9 – من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

12– خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

13 – التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

14 – التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأية وحدة على مستوى الجمهورية.