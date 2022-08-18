إزالة 259 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، خلال المرحلة الأولى من الموجة 20، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، التي بدأت السبت الماضي، ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء.

تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأمن

نفذت الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، أعمال إزالة 56 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة ولاية: الموارد المائية والري - الإدارة العامة لحماية نهر النيل - الوحدات المحلية، ليصل بذلك إجمالي القرارات المنفذة حتى أمس الأربعاء، 259 حالة تعدي بالتنسيق مع مديرية الأمن وكل أجهزة الدولة.

وضع لافتات على أملاك الدولة

شدد القاضي، على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية، بضرورة تنفيذ كل حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد، وعدم التقاعس عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة، ووضع لافتات موضحا عليها أراضي أملاك الدولة، ولا يجوز التعامل عليها.

وكان محافظ المنيا، قد قرر في وقت سابق، تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام، برئاسة السكرتير العام المساعد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وجهات الولاية، لمتابعة تنفيذ الإزالات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف القضاء على جميع أشكال التعديات، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.