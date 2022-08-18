الحكومة تقف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكنيسة.. وتعلن انتهاء صرف التعويضات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، اجتماع الحكومة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة، بمقرها الصيفي في مدينة العلمين الجديدة.

وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الحادث الأليم، الذي وقع بكنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الحكومة جميعا لمصر وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتعازي والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث، داعيا الله عز وجل أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء المصابين، مؤكدا أنّ أجهزة الدولة المختلفة تقدّم كل سُبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث.

كما أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الحكومة انتهت من صرف التعويضات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي الحادث.