تنسيق كلية ألسن من علمي علوم 2022.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، والأماكن المتبقية لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 في الجامعات الحكومية، من بينها تنسيق كلية ألسن من علمي علوم 2022 لطلاب الثانوية العامة، كما كشفت العديد من المفاجآت حول وجود أماكن شاغرة بكليات الألسن لطلاب الشعبة واكتمال الأعداد بالكليات من قبل طلاب الشعبة الأدبية.

تنسيق كلية ألسن من علمي علوم 2022

وتستعرض «الوطن»، تنسيق كلية ألسن من علمي علوم 2022، والكليات الموجودة في الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات وهي كالتالي:

- كلية الألسن جامعة عين شمس.

- كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

- كلية الألسن بني سويف.

- كلية الألسن سوهاج.

- كلية الألسن بالأقصر.

- كلية الألسن جامعة أسوان.

- كلية الألسن جامعة الوادي الجديد

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، بدأت الجامعات الحكومية اليوم استقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022 بمعامل التنسيق الإلكتروني مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، مع تجهيز المعامل لتلبية احتياجات الطلاب.