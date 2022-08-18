تنسيق تقليل الاغتراب 2022.. اعرف موعد التحويل بين الجامعات

أكدت وزارة التعليم العالي، أن تنسيق تقليل الاغتراب، سيبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مشيرة إلى أنه يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية للطالب بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب في العام الجامعي 2022- 2023.

موقع تنسيق تقليل الاغتراب 2022

وعن تنسيق تقليل الاغتراب 2022، أعلنت وزارة التعليم العالي على الموقع الرسمي لها، أن الغرض الأساسي من تقليل اغتراب الطالب، بعد ترشيحه للكلية من خلال مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في نطاقه الجغرافي «أ»، وليس الغرض من تنسيق تقليل الاغتراب تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، مؤكدة أن التقديم لتقليل الاغتراب يتم من خلال الرابط www.tansik.egypt.gov.eg

وأوضحت التعليم العالي على الموقع الرسمي لها، أن تنسيق تقليل الاغتراب 2022، ينقسم إلى نوعين كالتالي:

أولا: تحويل إلى كلية غير مناظرة بتنسيق تقليل الاغتراب

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية تنسيق 2022 في كليـة مـا خـارج أو داخل منطقته الجغرافية أ بالتقدم للتحويل إلى كليـة غيـر منـاظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط، مع توافر الشروط التالية:

- يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها سواء بنظام الانتظام أو الانتساب.

- يشترط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

ثانيا: التحويل إلى كلية مناظرة بتنسيق تقليل الاغتراب

- إذا تم ترشيح الطالب في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية «أ»، يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقتيه الجغرافية «أ»، بغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط، وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا في النطاق الجغرافي «أ».