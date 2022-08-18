تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022.. الشروط وموعد ورابط التقديم

كشفت وزارة التعليم العالي قواعد وموعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022، ومن الممقرر أن تنطلق هذه المرحلة إلكترونيا عقب انتهاء المرحلتين الأولي والثانية من التنسيق لتوفيق أوضاع طلاب الثانوية وتعديل رغباتهم لتقريبها من محافظاتهم، حيث يسجل الطلاب المكان الذي يرغبون الانتقال له وذلك بنفس التخصص العلمي الذي سبق وأن حدده مكتب التنسيق.

«الوطن» تستعرض قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022، ورابط التقديم، في إطار خدماتها لقرائها.

موعد تقليل الاغتراب تنسيق الجامعات 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أن مرحلة تقليل الاغتراب تنطلق بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق، حيث سيجرى فتح الباب إلكترونيا من خلال رابط سيتم إتاحته، ليقوم الطالب بتعديل رغباته لكلية قريبة من محافظته، بدلا من الكلية البعيدة التي جاءت له من خلال مكتب التنسيق.

قواعد تقليل الاغتراب تنسيق 2022

وكشفت وزارة التعليم العالي، أن خدمة تقليل الاغتراب ستكون متاحة بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق وإعلان النتائج، وعلى الطالب المُرشح لمنطقة جغرافية بعيدة في السكن عدم القلق، حيث سيتم فتح باب التسجيل لمدة 48 ساعة، ويتم تزويد الطالب بـ3 خيارات لكتابة أقرب كلية له.

وأوضحت الوزارة، أن الغرض الأساسي من تقليل الاغتراب هو الحد من بعد الطالب عن محافظته، وليس تغيير إعادة ترشيحه، موضحة أن عملية التحويل نوعان، حيث يمكن للطلاب المرشحين في عملية التنسيق للكليات خارج أو ضمن منطقتهم الجغرافية التقدم للتحويل إلى الكليات الأخرى المقابلة في منطقتهم الجغرافية، أو التحويل المناظر.

شروط تقليل الاغتراب

وحددت وزارة التعليم العالي شروط تقليل الاغتراب، كالتالي:

- البرامج الجديدة المحولة إلى الجامعات المصرية تتم مباشرة من خلال الجامعة ضمن الحد الأدنى من شروط الأقسام.

- يقوم قسم التحويل بإجراء التحويلات الإدارية مباشرة، من خلال الجامعة، بشرط موافقة الكلية المراد التحويل إليها.

- يتم التعامل مع التحويلات بسبب المرض مباشرة عن طريق الجامعة، وفقا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم الجامعة.

- وفقًا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعة يتم التحويل من خلال الجامعة فور انتهاء الفرق الأولى.