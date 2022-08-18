السكة الحديد تحذر من التطبيقات الوهمية بشأن حجز التذاكر: سنتخذ إجراءات

حذرت هيئة السكة الحديد، من التطبيقات الوهمية التي يستخدمها البعض، وقالت في بيان لها قائلة: «نظرا لوجود بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية التي تزعم بإمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها ستقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها».

وأضافت السكة الحديد في بيانها: تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق باسم ENR على أجهزة آيفون.

وتابعت في بيانها: باسم قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة Android وأنه لايمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن والإبلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.