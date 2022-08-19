أسعار المانجو في مهرجان الإسماعيلية.. «العويسي» يبدأ من 20 جنيها

أعلنت الغرفة التجارية في الإسماعيلية عن إتاحة كميات كبيرة من أصناف المانجو في الإسماعيلية للجمهور من أهالي المحافظة والمحافظات الأخرى بأسعار الجملة، في مهرجان الإسماعيلية الذي ينطلق اليوم.

وقال جلال الطاهر سكرتير سكرتير الغرفة التجارية في الإسماعيلية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة إن الغرفة ستقيم منافذ بيع أمام نادي الفيروز بطريق البلاجات السياحي، ونادي الجولف للمواطنين خلال فترة إقامة مهرجان المانجو بأسعار الجملة.

أسعار وأنواع المانجو في الإسماعيلية

وأضاف الطاهر أن أسعار المانجو شهدت انخفاضا ملحوظا خلال اليومين الماضيين، بسبب زيادة الكميات المعروضة في الأسواق بشكل كبير من مختلف الأنواع المحلية والأجنبية.

وتابع الطاهر أن أسعار المانجو ستبدأ من 10 جنيهات وحتى 35 جنيها للكيلو في الأصناف المرتفعة كالعويس والفص، إذ تبدأ أسعار المانجو الزبدة من 10 جنيهات للكيلو، والسكري الممتاز من 15 جنيها، والعويسي من 20 جنيها ووصل سعر الفص إلى 55 جنيها، وسجلت الصديقة من 18 إلى 20 جنيها للكيلو.

وفي أنواع المانجو الأجنبية، أشار الطاهر إلى أن بعض الأنواع كالمانجو الهايدي والكنت والنعومي والياسمينة والروز منتشرة، وتباينت أسعارها من 15جنيها إلى 20.

وأشار إلى أن الأسعار يومية وليست ثابتة بناء على مزاد علني يقام يوميا بسوق المانجو بالمستقبل، مؤكدا أن أسعار المانجو الإسمعلاوي ما زالت في حالة انخفاض لزيادة المعروضات.

انطلاق المهرجان عصرا

وأعلنت محافظة الإسماعيلية عن انطلاق مهرجان المانجو عصر اليوم الجمعة من أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديمة بشارع محمد علي مرورا بمنطقة نمرة 6 وصولا إلى منافذ بيع المانجو.

ومن المفترض أن يحضر المهرجان عددا سفراء بعض الدول الأجنبية بعد تلبية دعوة محافظة الإسماعيلية لفتح سبل جديدة للاستثمار خلال الفترة المقبلة على أرض المحافظة.