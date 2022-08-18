تنسيق كلية علوم الأرض بني سويف 2022.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية

يشغل تنسيق كلية علوم الأرض بني سويف 2022، بال أولياء الأمور والطلاب، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات أمس في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتساءل الكثيرون عن ضوابط القبول بالكلية والتخصصات المتاحة والشعب التي تقبلها.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن تنسيق كلية علوم الأرض بني سويف 2022.

تنسيق كلية علوم الأرض بني سويف 2022.. لطلاب العلمي

ووفق المعلن من وزارة التعليم العالي عبر موقعها الرسمي، فإن تنسيق كلية علوم الأرض بني سويف 2022، متاح لطلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية التي بدأت اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 22 من نفس الشهر، موضحة أن التنسيق للكلية يتم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

تفاصيل الدراسة بكلية علوم الأرض بني سويف

كلية علوم الأرض بني سويف، هي كلية الاقتصاد والاستثمار في مصر، وفق الدكتور إبراهيم عبدالجيد، عميد الكلية، قائلا: إن مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات وتعتمد على نظام الساعات المعتمدة، مضيفا أن كل الثروات الطبيعية وغير الطبيعية وكل مصادر الطاقة والمعادن عناصر أساسية مجال الدراسة بالكلية لأنها هي الوحيدة في مصر وشمال إفريقيا.

أقسام كلية علوم الأرض بني سويف

وأضاف «عبدالجيد» لـ«الوطن»، أن الكلية تقبل طلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة فقط، وأنها تشمل 3 أقسام رئيسية وهي: جيولوجيا المياه والبيئة، الثروة المعدنية، والجيولوجيا الهندسية، مؤكداً أن الطالب يتخصص في القسم بداية من السنة الدراسية الأولى.

أهداف كلية علوم الأرض

الهدف الأساسي من الكلية هو الكشف والتنقيب عن البترول والثروات وحسن استغلاها والمياه الجوفية وكل ما يتعلق بالمياه والبيئة، فيؤكد عميد الكلية، أنه تم تخريج دفعيتن وأكثر من 95% منهم حصل على فرصة عمل في مختلف الشركات الخاصة بالتنجيم والثروات المعدينة.

وتعتمد الدارسة بكلية علوم الأرض في بني سويف، على ثلاثة محاور أساسية الأول هو دراسة نظرية والثاني هو دراسة عملية أي تدريب الطلاب في المعامل المتخصصة والمحور الثالث هو الدراسة الميدانية التطبيقية الشركات المتخصصة في المناجم والثروة المعدنية ومحطات المياه.

تعمل الكلية على افتتاح قسمين جديدين هما «الجيوفيزياء والبترول والغاز» كنتيجة طبيعية لاحتياجات سوق العمل، وفق تأكيد عميد الكلية، أنه جار إعداد البرامج الجديدة لهذه الأقسام تمهيداً لافتتاحها.