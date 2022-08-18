أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق تنسيق كلية علوم البترول والتعدين 2022، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك تزامنا مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وتنسيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى تحديد الكليات الشاغرة لطلاب شعبة علمي «علوم، رياضة»، وأدبي.

تنسيق كلية علوم البترول والتعدين 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الرسمي الخاص بها، أن تنسيق كلية علوم البترول والتعدين 2022 هو 365.0 درجة، بجامعة مطروح، أي أنها ضمن الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، بالمرحلة الثانية من التنسيق.

كما أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2023، للشُعبتين العلمية «علوم - رياضة» والأدبية.

تنسيق الكليات 2022

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جاءت الحدود الدنيا للمرحلة العلمية على النحو التالي:

- طب المنصورة 387

- طب سوهاج 386

- هندسة بترول وتعدين السويس 386

- طب دمياط 386

- طب الزقازيق 385

- طب فاقوس 384

- طب كفر الشيخ 383

- طب طنطا 383

- طب أسنان جنوب الوادي 382

- طب الإسكندرية 382

- طب أسنان المنصورة 382

- طب القاهرة 381

- طب بورسعيد 381

- طب أسيوط 381

- طب عين شمس 380

- طب المنوفية بشبين الكوم 380

- طب جنوب الوادي 380

- طب الأقصر 379

- طب بنها 379

- طب أسنان الزقازيق 378

- طب المنيا 378

- طب حلوان 378

- طب قناة السويس بالإسماعيلية 378

- هندسة جنوب الوادي 344

- تخطيط عمراني القاهرة 344

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية «رياضة» 343

- حاسبات ومعلومات عين شمس «رياضة» 343

- هندسة الطاقة أسوان 343

- حاسبات ومعلومات المنصورة «رياضة» 342

- حاسبات ومعلومات دمياط «رياضة» 342

- هندسة السويس 352

- هندسة حلوان 352

- هندسة حلوان بالمطرية 350

- هندسة سوهاج 350