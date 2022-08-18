مقابل 1000 جنيه.. سيدة تحرض على خطف ابنة شقيقها في المنيا

ألقت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، قبل قليل، القبض على شخصين متهمين بخطف طفلة بتحريض من عمتها، مقابل الحصول على مبلغ 1000 جنيه، في محاولة منها لمساعدة شقيقها على اتهام والدة الطفلة بالإهمال في حق أبنائهما، وسحب الحضانة منها.

نقل الطفلة للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية لها

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية «الشرفاء»، شرق النيل، بمركز المنيا بالعثور على طفلة صغيرة في حالة إغماء وتفترش الأرض، وبالانتقال إلى محل الواقعة، تم نقل الطفلة للمستشفى، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

عمة الطفلة حرضت على خطفها لإتهام الأم بالإهمال

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها مباحث المنيا، أن سيدة قررت خطف ابنة شقيقها، لوجود خلافات أسرية وانفصاله عن زوجته، وذلك في محاولة منها لإثبات إهمال الأم في حق أبنائها، وسحب الحضانة منها لصالح الزوج، فقررت الاستعانة بشابين، ودفعت لهما مبلغ 1000 جنيه، لخطف الطفلة وتركها بالشارع في حالة إعياء، لإثبات إهمال الأم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الشابين، اللذين اعترفا بأن عمة الطفلة هي التي حرضتهما على ارتكاب الواقعة، لإعادة الطفلة إلى والدها، وسحب حضانة الأبناء من الأم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهمين لاستكمال التحقيقات، وإخطار النيابة العامة للتصرف.

مشاجرة بـ«الشوم» بين عائلتين بأبي قرقاص

على جانب آخر، شهد مركز أبوقرقاص مشاجرة بالعصى والشوم بين عائلتين بسبب خلافات عائلية، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع مشاجرة تطورت إلى معركة بالأسلحة البيضاء والطوب والحجارة، بين أفراد عائلتين بقريتي «كوم الزهير»، و«كوم المحرص» بمركز أبوقرقاص، بسبب خلافات عائلية بينهما.

بالانتقال إلى مكان المشاجرة، تبين إصابة 6 أشخاص من الجانبين، وهم «شعبان م. أ.»، 35 سنة، وشقيقته «صباح»، 42 سنة، و«محمد أ. م.»، 26 سنة، طرف أول من قرية «كوم الزهير»، و«مصطفى م. ش.»، 17 سنة، و«ياسمين ب. ك.»، 41 سنة، وشقيقها «أحمد»، 51 سنة، طرف ثاني من قرية «كوم المحرص»، وجميعهم يعانون إصابات بجروح قطعية في الرأس، وتم نقلهم إلى مستشفى «الفكرية»، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.