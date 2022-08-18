حبس سائق «توك توك» اعتدى على عاطل بـ«كتر» في الجيزة

اعتدى سائق «توك توك» على عاطل وطعنه باستخدام «كتر»، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، واعترف المتهم عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، لأن المجني عليه سبق واعتدى عليه بالضرب، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

بلاغ إلى مركز شرطة أوسيم

وتلقى المقدم محمود يحيي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغًا من مستشفى قصر العيني بوصول عاطل مصابًا بجرح طعني بالصدر بالناحيه اليسرى.

وجود خلافات سابقة بين المصاب والمتهم

بتكثيف التحريات بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، تبين وجود خلافات سابقة بين المصاب وسائق توك توك، قام على إثرها المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب سابقًا وإحداث إصابة في جسده.

حبس المتهم 4 أيام

وعندما شاهد المتهم اليوم المجني عليه، غافله وتعدى عليه وأحدث إصابته بسلاح أبيض عبارة عن «كتر»، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.