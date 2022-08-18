بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة و«توك توك» بكفر الشيخ

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة مع «توك توك» على طريق «الحامول - كفر الشيخ»، بالقرب من عزبة «نيل» التابعة لقرية أبو بدوي، بمركز بيلا، ونُقل المصابون عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة بيلا يفيد، بوقوع حادث على طريق «الحامول - كفر الشيخ»، بالقرب من عزبة نيل التابعة لقرية أبو بدوي، بمركز بيلا.

الدفع بـ7 سيارات إسعاف

وعلى الفور، دفعت غرفة عمليات مرفق إسعاف كفر الشيخ بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من سجلات المستشفى؛ أن المصابين هم محمود حسين الصاوي، 45 عاماً، وياسر مصطفي إبراهيم، 45 عاماً، وشادية حسين عبد الجليل، 38 عاماً، يوسف محمود حسين، 6 أعوام، وشقيقته «دينا»، 3 أعوام، وجاري عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لهم.