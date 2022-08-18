رئيس التحرير

أحمد الخطيب

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة و«توك توك» بكفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
03:11 م | الخميس 18 أغسطس 2022
إسعاف - أرشيفية

إسعاف - أرشيفية

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة مع «توك توك» على طريق «الحامول - كفر الشيخ»، بالقرب من عزبة «نيل» التابعة لقرية أبو بدوي، بمركز بيلا، ونُقل المصابون عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين.

تفاصيل الحادث 

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة بيلا يفيد، بوقوع حادث على طريق «الحامول - كفر الشيخ»، بالقرب من عزبة نيل التابعة لقرية أبو بدوي، بمركز بيلا.

الدفع بـ7 سيارات إسعاف 

وعلى الفور، دفعت غرفة عمليات مرفق إسعاف كفر الشيخ بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من سجلات المستشفى؛ أن المصابين هم محمود حسين الصاوي، 45 عاماً، وياسر مصطفي إبراهيم، 45 عاماً، وشادية حسين عبد الجليل، 38 عاماً، يوسف محمود حسين، 6 أعوام، وشقيقته «دينا»، 3 أعوام، وجاري عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لهم.

اقرأ المزيد:

طالبة تنهي حياتها بحبة الغلة بعد فسخ خطبتها في كفر الشيخ

تطوير الميادين وزراعة الأشجار على الطرق بمدن كفر الشيخ

أسرة محامي كفر الشيخ تكشف تفاصيل مقتله على يد أهل زوج شقيقته: خلافات على ميراث

إصابة 5 أشخاص في حادث بمحافظة كفر الشيخ.. السيارة اصطدمت بالرصيف

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لعام 2022

نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة كفر الشيخ 2022
بقلم مصطفى عنز