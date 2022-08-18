تنسيق جامعة المنصورة 2022.. 387 درجة لـ كلية الطب

أعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لكليات جامعة المنصورة لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2022م، في الجامعات الحكومية، من بينها جامعة المنصورة، التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الحد الأدنى للقبول بكلياتها، سواء في القسم الأدبي أو العلمي وجاءت كالتالي:

أولا: تنسيق جامعة المنصورة 2022.. القسم العلمي

1- كلية الطب بجامعة المنصورة 387 درجة

2- كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة 382 درجة

3- كلية الصيدلة بجامعة المنصورة 372 درجة

4- كلية الهندسة جامعة المنصورة 366 درجة

5- كلية الطب البيطري جامعة المنصورة 365 درجة

6- كلية حاسبات ومعلومات (علمي رياضة) 343 درجة.

ثانيا: تنسيق جامعة المنصورة- القسم الأدبي 2022

1- كلية الفنون الجميلة- فنون، 299 درجة

2- كلية التربية 308 درجة

3- كلية التربية ابتدائي 296 درجة

4-كلية تربية طفولة مبكرة 293 درجة

5- كلية آداب انتظام 284 درجة

6- كلية آداب انتساب موجه 270 درجة

7- كلية تجارة انتظام 292 درجة

8- كلية تربية نوعية 265 درجة

9- كلية السياحة والفنادق 265 درجة

المرحلة الثانية 2022

ويمكن للطالب الدخول على الموقع الالكتروني للتنسيق، لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المُعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

ويجر فتح باب التحويل بين الجامعات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ب 48 ساعة.

وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وتم تحديدها بـ10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى.

ويستمر تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية 2022، ابتداء من اليوم 18 إلى يوم 22 أغسطس الجاري، عبر الموقع الإلكتروني من الرابط، ويتاح للمرحلة الثانية بحد أدنى 246 درجة للشعب العلمية و238 درجة للشعبة الأدبية.