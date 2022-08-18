أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الوزير الدكتور محمد أيمن عاشور، انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، موضحا درجات الحد الأدنى للقبول لمختلف الكليات، بالإضافة إلى إزاحة الستار عن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة الفيوم، التي بلغ عددها 12 كلية فقط بنظامي الانتساب والانتظام، والتي يلتحق بها الطلاب، وفقا للترشيح حسب درجات القبول في كل كلية، أبرزها كليتي الآداب والتربية.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة الفيوم

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة وأسرهم في كل مكان.

ويبلغ الحد الأدنى للكليات المتاحة في جامعة الفيوم في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022، شعبة أدبي 238 درجة، بما يعادل 58.05%، مقارنةً بـ246 درجة فأكثر بنسبة مئوية 60% لطلاب شعبة علمي، سواء علوم أو رياضيات، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انطلق تنسيق المرحلة الثانية، اليوم الخميس، ويستمر حتى الاثنين المُقبل، لمدة 5 أيام للانتهاء من التنسيق، حيث سيغلق بابه أمام الطلاب 22 أغسطس المقبل.

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية بالفيوم

بلغ عدد الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة الفيوم، 12 كلية متنوعة، هي:

1- تربية نوعية فنية الفيوم.

2- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم.

3- تربية رياضية بنين الفيوم.

4- آداب انتساب موجه الفيوم.

5- دار العلوم انتساب موجه الفيوم.

6- سياحة وفنادق الفيوم.

7- تربية تعليم ابتدائي الفيوم.

8- دار العلوم الفيوم.

9- تربية نوعية الفيوم.

10- تربية رياضية بنات الفيوم.

11- خدمة اجتماعية الفيوم.

12- خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط إلكتروني لتنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة الفيوم، من خلال موقع الوزارة، كما خصصت جامعة الفيوم، معمل خاص بالتنسيق يمكن للطلاب إنهاء التنسيق الخاص بهم بمساعدة مختصين من الجامعة، يتواجدون في المعمل لمساعدتهم والإجابة على استفساراتهم.