مركز الإبصار بآداب عين شمس يستقبل ذوي الهمم في «تنسيق المرحلة الثانية»

بدأت أعمال تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى 246 درجة علمي، و238 درجة للشعبة الأدبية، اليوم وتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري.

وقال عادل فكري، أخصائي شئون الطلبة بمركز الإبصار بكلية الآداب جامعة عين شمس، إنّ هناك إقبالًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة «أصحاب الاحتياجات الخاصة»، على مركز الإبصار بالكلية.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه هناك عدة فئات من ذوي المهم منهم المعاقين حركيًا وسمعيًا أو بصريًا إلى جانب حالات التوحد وأن كل حالة تختلف عن الأخرى من حيث التعامل عند تسجيل الرغبات خلال مراحل التنسيق المختلفة لطلاب الثانوية العامة.

تسهيلات مركز الإبصار لأصحاب الاحتياجات الخاصة

وأوضح «فكرى»، أن مركز الإبصار بجامعة عين شمس، يضم 60 جهازًا للحاسب الآلي لخدمة الطلاب ذوي الهمم حيث يقوم المركز بتقديم تسهيلات للطلاب عن طريق البرنامج الناطق الذي يسهل على الطالب عملية تسجيل الرغبات، فضلا عن نظام برايل، موضحًا أن هناك خدمات أخرى مقدمة لطلاب المركز، كما يتم تزويد القاعات بوحدات التحكم وأجهزة الإنذار ضد خطر الحريق.

نصائح لذوي الاحتياجات الخاصة

من جانبها، قالت داليا السويفي، أمين مركز خدمة طلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، إنّ الجامعة تساعد الطلاب من ذوي الهمم بشتى الطرق وتقدم لهم كل وسائل الراحة إلى جانب تقديم نصائح عند تسجيل الرغبات وكذلك محاولة إقناع أولياء الأمور باختيار الكلية التي تناسب قدرات الطالب لأن الاعاقات تختلف من حالة لأخرى مشيرة إلى أن هناك كليات محددة لذوي الهمم من طلاب الثانوية العامة وهي كلية الآداب، الألسن، التجارة، الحقوق وكلية التربية النوعية.