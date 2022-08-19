مصاريف كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية 2022.. للمصريين والوافدين

يتساءل الطلبة خريجو الثانوية العامة بالشعبة العلمية رياضة وما يعادلها من شهادات التعليم الفني أو طلبة المعادلات وأولياء الأمور، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، عن مصاريف كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية 2022، حيث إن كلية الهندسة من أكثر الكليات استقبالاً للطلاب من خريجي شعبة علمي رياضة.

مصاريف كلية الهندسة بالإسكندرية 2022 للمصريين والوافدين

ترصد «الوطن» في السطور التالية مصارف كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية 2022 وذلك وفقًا لأحدث بيان رسمي من جامعة الإسكندرية حول المصروفات الدراسية:

1- المصروفات للطلبة المصريين:

940 جنيهًا تسدد عند تقديم أوراق الالتحاق بالكلية.

2- المصروفات للطلبة الوافدين:

تبلغ 1500 جنيه إسترليني رسومًا للقيد وتسدد مع تقديم أوراق الالتحاق.

*تسدد المصروفات للطلبة الوافدين على جزأين، حيث يُدفع نصف المبلغ في بداية العام والنصف الثاني قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

3-المصروفات للطلبة الوافدين لمعادلة شهادة البكالوريوس المؤهلة للدراسات العليا تبلغ 100 دولار لكل مادة تكميلية.

نظام الدراسة والأقسام بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية 2022

يدرس الطالب بكلية الهندسة بالإسكندرية لمدة 5 سنوات وتنقسم إلى السنة الإعدادية بالإضافة 4 سنوات يحصل بعدها الطالب على شهادة البكالوريوس في الهندسة وتنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين، ومدة كل فصل 4 أشهر وتحتوي الكلية على 16 قسمًا وهي: «الرياضيات والفيزياء الهندسية والعمارة والإنشاء والري والمواصلات والميكانيكا والغزل والنسيج والإنتاج الهندسة المدنية والهندسة الصحية الهندسة البحرية وعمارة السفن والهندسة الكهربية وهندسة الحاسب والنظم الهندسة النووية والإشعاعية والكيميائية».