نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة الإسكندرية لعام 2022 للمرحلة الأولى

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي اليوم نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة الإسكندرية، حيث بلغت 290 درجة لنظام الانتظام أي بنسبة 70.7%، و278 درجة لنظام الانتساب الموجه أي بنسبة 67.8% حيث تعد كلية الآداب من أعرق الكليات التي تحتوي على عدة أقسام، يتوافد طلاب الشعبة الأدبية بالأخص على الالتحاق بها والدراسة بأقسامها.

نظام الدراسة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 2022

يدرس الطالب لمدة 4 سنوات بالكلية بعدها يحصل على شهادة الليسانس من كلية الآداب وذلك بعد توافر شروط الالتحاق بالكلية، من مجموع كلي مناسب والمعلن عنه في نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة الإسكندرية 2022 وهناك أقسام تضع امتحانات إليكترونية لاختبار قدرات الطالب الذهنية والنفسية ومدى قدرته على الالتحاق بها ويكون اجتياز هذه الامتحانات شرط أساسي للالتحاق بالقسم.

أقسام كلية الآداب جامعة الإسكندرية 2022

يرغب الطلاب في التعرف على أقسام كلية الآداب وذلك بعد معرفتهم بنتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة الإسكندرية 2022، حيث تحتوي الكلية على 19 قسم لتشمل الكلية تدريس العديد من المجالات مما يجعلها من أكثر الكليات التي يتوافد عليها الطلاب سنويا، حيث يتواجد بها أقسام لدراسة اللغات كاللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية واللغات التطبيقية، بالإضافة إلى أقسام علوم التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس والاجتماع وأقسام الصوتيات، واهتمامها بالفنون فبها قسم مخصص لدراسة المسرح وغيرها من الأقسام الأخرى.