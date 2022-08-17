تنسيق الكليات 2022 في جامعة الإسكندرية.. الطب والعلوم السياسية يتصدران

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الكليات 2022 في جامعة الإسكندرية وذلك ضمن الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2023، للشُعبتين العلمية «علوم، رياضة» والأدبية، والتي شهدت تصدر كلية الطب للشعبتين العلمية والسياسة للشعبة الأدبية.

تنسيق الكليات 2022 علمي بالدرجات في جامعة الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تنسيق الكليات 2022 في جامعة الإسكندرية وفقا للحدود الدنيا للمرحلة العلمية على النحو التالي:

- طب الإسكندرية 382 درجة

- طب أسنان الإسكندرية 376 درجة

- صيدلة الإسكندرية 370 درجة

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية «شعبة علوم» 365 درجة

- هندسة الإسكندرية 353 درجة

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية «شعبة رياضة» 343 درجة

تنسيق الكليات 2022 أدبي بالدرجات في جامعة الإسكندرية

كما جاءت الحدود الدنيا للمجموعة الأدبية على النحو التالي:

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 348 درجة

- فنون جميلة الإسكندرية 315 درجة

تربية الإسكندرية 312 درجة

- تربية «تعليم ابتدائي» الإسكندرية 290 درجة

- سياحة وفنادق الإسكندرية 285 درجة

- تربية «طفولة» الإسكندرية 280 درجة

- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278 درجة

- آداب انتساب موجه الإسكندرية 278 درجة

- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276 درجة

- تربية نوعية الإسكندرية 269 درجة

تنسيق المرحلة الثانية في كليات جامعة الإسكندرية 2022

وينتظر الطلاب تنسيق المرحلة الثانية في كليات جامعة الإسكندرية، وذلك لأصحاب الدرجات الأقل من ذلك حيث يتاح لطلاب الشعبة العلمية عدد من الكليات أبرزها كليات «التمريض، الطب البيطري، العلوم»، فيما يتبقى لطلاب الشعبة الأدبية عدد من الكليات أبرزها كليات «الحقوق، التربية الرياضية بنين وبنات».