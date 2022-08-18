الشهابي يثمن اختيار حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ «المركزي»: صاحب تجربة رائعة

ثمن ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية والقوى الوطنية، تعيين المصرفي حسن عبد الله، قائمًا بعمل محافظ البنك المركزي، موضحا أنه صاحب خبرات مصرفية رائعة.

صاحب خبرة إعلامية كبيرة

أشار «الشهابي»، إلى أن حسن عبد الله صاحب خبرة مصرفية طويلة في البنوك الوطنية والأجنبية في الداخل والخارج، وصاحب تجربة رائعة في تطوير البنك العربي الأفريقي، وله خبرة إعلامية كبيرة كرئيس للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أي صاحب تجارب متعددة، كلها ناجحة، إذ شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «البنك العربي الأفريقي الدولي»، ورئيس مجلس إدارة «اتحاد المصارف العربية والفرنسية» في هونج كونج، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «وفاءً لمصر».

خبرات مصرفية

وتابع: «كان عضوا بمجلس إدارة كل من البورصة المصرية «EGX»، و«اتحاد المصارف العربية والفرنسية» في باريس، و«الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة»، و«المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة»، و«البنك المركزي المصري»، وشركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، وشركة تعبئة «كوكا كولا مصر»، وشركة «انديفور مصر»، وشركة «المصرية للاتصالات».