حزب المؤتمر: حسن عبدالله اقتصادي من الطراز الفريد

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، مؤكدًا أن القرار جاء في توقيته باختيار شخصية مصرفية واقتصادية بارزة لقيادة البنك المركزي.

المؤتمر: حسن عبدالله اقتصادي من الطراز الفريد

وأكد حزب المؤتمر في بيان له اليوم، أن الدكتور حسن عبدالله، اقتصادي من الطراز الفريد وصاحب خبرة مصرفية طويلة تتخطى 40 عامًا، إذ أن الفترة الحالية تحتاج إلى إدارة اقتصادية جيدة نظرًا لما يتعرض له العالم من ضغوط اقتصادية ناجمة عن الأحداث المتلاحقة وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية.

تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

وأشار إلى أن القرار احترم الدستور والقانون بتسميتة الدكتور حسن عبد الله قائمًا بالأعمال محافظ البنك المركزي لحين انعقاد البرلمان في أكتوبر المقبل، معربًا عن أمنيته في أن يتعاون حسن عبد الله مع الحكومة في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والعبور بالاقتصاد المصري لبر الأمان في هذه المرحلة المهمة التي يعاني العالم كله فيها من تداعيات أزمة اقتصادية والتضخم بصورة كبيرة لم تحدث منذ سنوات طويلة.

قرار جمهوري بتعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.