كليات متاحة في تنسيق المرحلة الثانية بالمنصورة.. علمي وأدبي 2022

تستوعب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022، عددا كبيرا من الطلاب على مستوى الجمهورية ويبلغ عدد الطلاب في هذه المرحلة 269.202 طالب، ويتاح أماكن لطلاب القسم العلمي في 1032 كلية، في حين يتاح أماكن بـ 426 كلية للقسم الأدبي بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما يتاح في جامعة المنصورة العديد من الأماكن في الكليات والمعاهد لكل من شعبتي الأدبي والعلمي كالتالي:

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بالمنصورة

وتتضمن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بالمنصورة: «علوم، حقوق، ومعهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا، وتربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر، تربية نوعية، تربية نوعية فنية، تربية نوعية، تربية المنصورة لشعبة رياضة، زراعة المنصورة رياضة، تربية نوعية موسيقية».

كما تتضمن «معهد مصر العالي بالمنصورة، تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة، الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية، مصر العالي بالمنصورة، تجارة وحاسبات شعبة إدارة ومحاسبة، والمعهد الفني التجاري، والعالي خدمة اجتماعية، معهد فني صحي، الفني التجاري، العالي خدمة اجتماعية المعهد الفني للتمريض، مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب».

الكليات المتاحة لـ الأدبي في المرحلة الثانية 2022 بالمنصورة

وتتضمن الكليات المتاحة للشعبة الأدبية في المرحلة الثانية 2022 بالمنصورة: «تربية نوعية فنية، النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة، تربية نوعية موسيقية، العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية، الفني التجاري، تربية نوعية فنية، الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية، مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية، النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم، حقوق انتساب موجه المنصورة، المعهد العالي للغات بالمنصورة، تربية رياضية بنات، تربية رياضية بنين المنصورة، تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر، العالي خدمه اجتماعيه المنصورة».

ويمتد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022 في الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، عبر الموقع الالكتروني، للالتحاق بعام الجامعي الجديد 202- 2023، ويتاح لطلاب المرحلة المشار إليها إمكانية تعديل الرغبات حتى الـ 7 مساء الإثنين الموافق 22/8/2022.