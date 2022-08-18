كيفية التحويل من كلية لأخرى 2022.. من خلال التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 والحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2022، وموعد بدايتها ونهائيتها، موضحة أن موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب، وكذلك توضيح كيفية التحويل من كلية لأخرى 2022، وأكد الأعلى للجامعات أنه سيتم فتح باب المرحلة لطلاب الثانوية العامة المرشحين للكليات من المرحلتين الأولى والثانية، وذلك عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية مباشرة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة.

كيفية التحويل من كلية لأخرى 2022

وأوضح مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي القواعد والضوابط لكيفية التحويل من كلية لأخرى 2022، مؤكدا أن التحويلات تتم من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق ولطلاب الثانوية العامة 2022 المقبلين على أول سنة جامعية، وأن هناك عدد من الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في الطلاب سواء التحويل للكليات المناظرة أو غير المناظرة، أبرزها مراعاة الحدود الدنيا للقبول بالكليات التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقواعد التوزيع الجغرافي.

تنسيق الجامعات 2022

وبالنسبة للتحويل من كلية لأخرى 2022 لطلاب الفرق الجامعية الأعلى من الفرق الأولى، فإنها خاضعة للقواعد والضوابط التي يحددها مجلس كل جامعة، أبرزها يتمثل في التقدير العام للطالب والذي لا يقل عن جيد كتقدير عام للتحويل في بعض الكليات، وأن التحويل للكليات غير خاصع لمكتب التنسيق.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية اليوم استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 بمختلف المعامل لتسجيل رغبات المرحلة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».