الاستماع لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارتين أعلى «دائري السلام»

تستمع جهات التحقيق لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، وقع أعلى الطريق الدائري المتجه للسلام، قبل ساعات وأسفر عن إصابة 9 أشخاص من مستقلي «الميكروباص»، وجرى نقلهم لمستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

لجنة فنية تعاين السيارات المتسببة في الحادث

وندبت جهات التحقيق، لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة السيارات المتسببة في الحادث وفحصها لمعرفة أسبابه، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيطه تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، كما استدعت عددا من شهود العيان الذين تصادف وجودهم وقت وقوع الحادث لسماع أقوالهم.

بلاغ بوقوع حادث أعلى «دائري السلام»

كانت غرقة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائري المتجه إلى مدينة السلام بعد الطريق الحر بنطاق محافظة القليوبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان مدعومة بسيارت الإسعاف، وبالمعاينة تبين إصابة 9 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بالجسد جرى نقلهم لمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة للمرور، بأوناش لرفع الحطام وإزالة آثار الحادث، وتسيير العمل بالطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد أن توقف الطريق لبعض الوقت.

كما حررت المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، حيث كلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة استكمال تحرياتها لكشف غموض الحادث، وموافاتها بالمستجدات كما تتابع سير التحقيقات في الواقعة.