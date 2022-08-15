مصرع شخص دهسته سيارة مسرعة على الطريق الدائري في الفيوم

لقي شخص مصرعه، إذ دهسته سيارة تسير بسرعة جنونية أثناء عبوره الطريق الدائري أمام عزبة أبو شقرة، وبالقرب من باغوص في محافظة الفيوم.

هرع الأهالي لمحاولة إنقاذ الشخص لكنه كان قد فارق الحياة فاتصلوا بالشرطة والإسعاف وأوقفوا الشخص الذي كان يقود السيارة المتسببة في الحادث.

بلاغ بمصرع شخص

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة لطُيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً بمصرع شخص دهساً أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري أمام عزبة أبو شقرة بمدخل منطقة باغوص.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث إلى مكان البلاغ على دائري الفيوم، وتبيّن مصرع شخص أثناء عبوره الطريق، حيث دهسته سيارة يقودها سائقها بسرعة جنونية، ولم يتمكن من تخفيف السرعة أو التوقف، فصدم المجني عليه بشدة وسقط جثة هامدة غارقاً في دمائه.

نقل الجثة للمستشفى

جرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وتسليم الجثة لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، بعد إنهاء الإجراءات القانونية.

تحرير محضر بالحادث

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، كما تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وأحيل الأمر إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق.