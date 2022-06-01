التطور الحضاري لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة .. إصدار جديد لهيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان «التطور الحضاري لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة»، تأليف الدكتورة داليا حافظ المنهراوي.

«التطور الحضاري لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة»

يهدف هذا الكتاب إلى تأريخ التربية الخاصة من خلال صورة تاريخية متكاملة للتربية بشكل عام والتربية الخاصة بشكل خاص عبر الحقب الزمنية المختلفة، ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بدرجة الوعي والتحضر لأي بلد من البلدان، وكلما تطورت الحياة بشكل عام ازداد الاهتمام بالتربية.

ينقسم الكتاب إلى سبعة فصول يأتي الفصل الأول منها بعنوان تطور مفهوم التربية الخاصة ويتناول أسس التربية وأهدافها عبر العصور ، وتاريخ الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة.

والفصل الثاني يتناول التربية في المجتمعات البدائية من خلال دراسة البنية الحياتية والثقافة البدائية ومعالم التربية في المجتمعات البدائية.

أما الفصل الثالث فيتناول التربية في المجتمعات القديمة والتربية المصرية القديمة، والتربية اليونانية القديمة، ويدور الفصل الرابع حول التربية في العصور الوسطى من خلال دراسة التربية في المجتمع الغربي، ومعالم التربية المسيحية، ومعالم التربية في الحضارة الإسلامية.

ويأتي الفصل الخامس بعنوان التربية في عصر النهضة، فيما يتناول الفصل السادس التربية في العصور الحديثة من عصر محمد علي إلى عصر الاحتلال الإنجليزي من خلال خمسة محاور، الأول التربية في العصور الحديثة الأوروبية، والثاني المجتمع المصري في أواخر القرن الثامن عشر، والثالث التربية في عصر محمد علي، والمحور الرابع التعليم في المجتمع المصري في عهد الاحتلال، أما المحور الخامس فيتناول التعليم والمجتمع المصري في الفترة من 1923 حتى 1952 وأخيرا الفصل السابع يتناول التربية في المجتمع المصري من عام 1952 حتى الآن.

إصدارات هيئة الكتاب

كما أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب بعنوان «شبكة التيمات وتحولاتها في الرواية العربية»، للدكتور أدهم مسعود القاق.

ويعالج الكتاب أهم التيمات في الرواية العربية من منظور جيلي ويرصد العلامات الفارقة في الرواية الجيلية العربية اتساقا مع الأحداث الخطيرة التي مرت بها الأمة، ويخصص الرواية السورية بمبحث عن حاضرها.