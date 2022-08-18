أماكن استخراج الشهادات المعادلة الأجنبية وطرق الحصول على الرقم السري

أعلنت وزارة التعليم العالي، بدء استخراج الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم السبت الموافق 20 أغسطس حتى يوم الاثنين 5 سبتمبر المقبل، وأتاحت الوزارة عدة أماكن لاستخراج الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك في إطار حرصها على توفير خدمة متميزة واستمرار التيسيرات المقدمة للطلاب في كل مكان، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز أماكن استخراج الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وفق ما ذكرت وزارة التعليم العالي.

أماكن استخراج الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

فرع جامعة الإسكندرية ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة.

فرع جامعة أسيوط ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية.

المكتب الرئيسي بالقاهرة– بمقر إدارة رعاية الطلاب بالمدينة الجامعية للبنين بجامعة عين شمس.

ويتم صرف الأوراق ومنح المعادلة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

يتم سداد ثمن الرسوم من خلال مكاتب البريد المختلفة، وذلك على الكود المؤسسي رقم 13600101 كما يمكن دفع الرسوم على رقم الحساب الدائن (9190447778).

أوضحت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري عند تسجيل الطالب بياناته الأساسية على موقع التنسيق الإلكتروني.

www.tansik.egypt.gov.eg

طريقة الحصول على الرقم السري لطلاب الشهادات المعادلة

وكشفت وزارة التعليم العالي الخطوات الواجب اتباعها للحصول على رقم الدخول، والرقم السري لطلاب الشهادات المعادلة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

1- بعد الدخول على رابط التنسيق، يتم الدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة والضغط على رابط تسجيل جديد سيظهر لك رقم الدخول والرقم السري.

2- يتم اختيار نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها الطالب، والتأكد من أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب، ونوع الشهادة ورقم الهوية واسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول على شهادة الثانوية المعادلة.

3- تسجيل بيانات الطالب التي تشمل الاسم – البريد الالكتروني- الديانة والنوع – الرقم القومي للطالب- عنوان إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية.

4- وبعدها يتم الضغط على تسجيل الطلب والذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي على رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب والرقم السري.