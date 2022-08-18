من العشش لـ الكومباوندات.. الإسكان البديل يقضي على العشوائيات

من العشش إلى الكومباوندات، رحلة عاشها سكان المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، خلال السبع سنوات الماضية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حوّل مصطلح «حياة كريمة» إلى أسلوب للحياة، وخطة للعمل داخل الدولة، في مختلف القطاعات.

ويعد ملف العشوائيات في مصر من أبرز الملفات التي عانت منها الدولة لسنوات طويلة، كما كانت حياة العشوائيات عبئا على جميع السكان والأهالي، الذين قُد لهم أن يعيشوا فيها سنوات عدة، يعانون فيها من الإهمال والإنسان.

وكانت المناطق العشوائية، على مر السنوات الماضية، بؤرة للخطورة، ومصدرا لأعمال العنف والجهل والأمية، وزيادة الكثافة السكانية الناتجة عن عدم وعي ومعرفة السكان داخل هذه المناطق.

الرئيس يكلف الجهات المعنية بالقضاء على العشوائيات

ومنذ 7 سنوات، بدأت كتابة تاريخ جديد لجميع سكان العشوائيات في مصر، عندما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهات المعنية، بالقضاء على المناطق العشوائية في مصر، وتوفير سكن آمن بديل للسكان، يتيح لهم حياة كريمة آدمية.

وخرج إلى النور مصطلح جديد داخل الدولة، هو مصطلح «السكن البديل لسكان المناطق العشوائية»، والذي صمم على شكل كومباوندات داخل المدن الجديدة، تتوفر داخلها العديد من المزايا، حيث يذهب إليها المواطن بأغراضه، ليجد وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وفي موقع مميز، يتيح له ولأبنائه حياة كريمة، تشعرهم بالآدمية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المشروعات السكنية التي وفرتها الدولة، كسكن بديل لسكان العشوائيات، والتي حولت خلالها العشش إلى كومباوندات، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مشروعات تبديل العشش إلى كومباوندات لسكان العشوائيات

- مشروع بشاير الخير 3: يضم نحو 10600 وحدة، ويقع المشروع بمنطقة مأوى الصيادين بالقباري غرب محافظة الإسكندرية.

- مشروع معا: يضم 4400 وحدة، ويتم تنفيذه بحي السلام ثان شرق القاهرة.

- مشروع أهالينا 2: يضم 1400 وحدة سكنية، بمدينة السلام شرق القاهرة.

- تل العقارب: مشروع الروضة، «تل العقارب» سابقًا، إحدى أهم المناطق العشوائية غير الآمنة في قلب القاهرة، وتتكون منطقة الروضة من 816 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 65 مترًا و72 مترًا و82 مترًا، بخلاف نحو 344 محلا تجاريًا.

- الأسمرات 3: من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في العاصمة، بمنطقة المقطم، لاستقبال المواطنين من المناطق العشوائية، وتنفذ المرحلة الثالثة بتكلفة تقترب من مليار و300 ألف جنيه، على مساحة 60 فدانا، ويضم 7400 وحدة.

- مشروع الشُهبة: يضم نحو 1610 وحدة سكنية بالتعاون مع محافظة القاهرة، بمنشأة ناصر، لاستقبال الأسر والمواطنين في المناطق العشوائية الخطرة بمنطقة منشأة ناصر.