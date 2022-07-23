انهيار منزل بالمحلة وسقوط حداد مسلح من الطابق الخامس بقطور

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قبل قليل، انهيار منزل غير مأهول بالسكان، في منطقة «سوق الليمون»، بشكل مفاجئ، وذلك أثناء قيام إدارة حي ثان المحلة، بإزالة عقار مجاور، وعدم وجود إصابات بشرية.

إخطار أمني بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد محمد حوام، مأمور قسم ثاني المحلة، بواقعة انهيار منزل في منطقة سوق الليمون، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وشرطة النجدة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، ومنع المارة حفاظاً على سلامتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

سقوط حداد من الطابق الخامس

كما أصيب عامل حداد مسلح، في العقد الرابع من العمر، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة، في جميع أنحاء الجسد، إثر سقوطه من الطابق الخامس، أثناء عمله، بمدينة قطور بمحافظة الغربية.

تلقى مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ بسقوط حداد مسلح من الطابق الخامس، أثناء عمله أعلى أحد المنازل، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة قطور، أن العامل يُدعى «جهاد أ. ن.»، مقيم بعزبة «الفار»، التابعة لقرية «كفر أبوجندي»، بمركز قطور، مما أدى إلى إصابته بإصابات مختلفة ومتفرقة في جميع أنحاء الجسد، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، بواسطة سيارة إسعاف.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.