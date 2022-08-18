حظك اليوم برج الدلو الخميس 18-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو لديه الكثير من المميزات والصفات والسمات الإيجابية، إذ أنه يمتلك حس الفكاهة في شخصيته، ويحب المزاح، كما أنه يقوم بالعديد من الأنشطة الإنسانية، ويقوم بمساعدة الاشخاص المحيطين به ولا يبخل على أحد بأي شيئ على الإطلاق، كما أنه يبذل جهودًا كبيرة للتفكير خارج الصندوق، ويفضل الاستقلالية على الصعيدين المالي والعاطفي ويتميز بالإخلاص الكبير لمن يحب.

ويمتلك مولود برج القوس الكثير من القدرات الفكرية العميقة، ولديه طرقا مميزة في التفكير والتحليل تجعل شخصيته فريدة، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد، وتجنب التحديات، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تتجنب الصدام مع من حولك، وكن لبقا أمام أي استفزاز أو تدخل في شئونك.

برج الدلو والحب

لا يميل مولود برج الدلو إلى الزواج على الإطلاق، إذ أنه يحب التمسك بحريته، ولا يتقيد بالتقاليد والأعراف على الإطلاق، وبالرغم من ذلك فهو يحب الصدق والامانة بشكل كبير.