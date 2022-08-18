برلماني: الجمهورية الجديدة خالية من العشوائيات

ثمن النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، جهود الدولة المصرية، في القضاء على ملف العشوائيات، والذي يشهد طفرة حقيقية بالتزامن مع بناء الجمهورية الجديدة، بعد أن ظل مهمشًا على مدار عقود طويلة يعاني من الإهمال والتهميش، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة ستكون خالية من العشوائيات نهائيًا.

القضاء على العشوائيات

وقال «الشرقاوي»، في تصريح لـ«الوطن» إن القضاء على العشوائيات، من الملفات الشائكة، التي كانت تدار بمنطق المسكنات، والتي اقتحمتها القيادة السياسية، وخطت خطوات ثابتة في سبيل القضاء عليها، مؤكدًا أن الدولة نجحت خلال فترة زمنية قصيرة، في تحقيق إنجازات تاريخي في مجال القضاء على العشوائيات، من خلال وضع أولويات في الأماكن الأشد خطورة، وتم تطوير هذه الأماكن في صورة شهد لها الجميع؛ وأشاد بها عدد ليس بالقليل من المنظمات والمؤسسات العالمية.

نجاح الدولة في ملف تطوير العشوائيات

وأشاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بآليات العمل في خطة الدولة، للقضاء على العشوائيات، مشددًا على أنه لا توجد دولة في العالم تبني وحدات سكنية وتمنحها للمواطنين دون مقابل كاملة المرافق والتشطيبات وجاهزة للسكن؛ وهذا يحسب للقيادة الحكيمة التي تدير الملف.

القضاء على العشوائيات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وتابع: «الدولة المصرية لم تطور المناطق العشوائية الخطرة فقط، بل وضعت الدولة المصرية يدها في جميع المناطق العشوائية، من أجل القضاء على تلك الظاهرة بشكل نهائي، من خلال المبادرات التي أطلقتها القيادة يأتي على رأسها (حياة كريمة) فضلًا عن سن عدد من التشريعات التي تدعم منع عودة العشوائيات مرة أخرى، ولعل تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 من أبرز هذه التشريعات».

موازنة هيئة المجتمعات العمرانية

جدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أعلن في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ 144 مليار جنيه، بعدما كانت 13 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تبني وحدات سكنية وتفرشها للمواطنين مجانًا كما حدث في ظل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتعامل مع المناطق ذات الخطورة الدائمة في مصر.