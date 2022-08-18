«الإسكان» توضح بدائل التعويضات المتاحة لـ أهالي جزيرة الوراق: وحدات وأراضي

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، منذ قليل، فى مؤتمر صحفي، بشأن تطوير جزيرة الوراق، عن بدائل التعويضات المتاحة أمام سكان أهالي الجزيرة.

بدائل التعويضات المتاحة أمام سكان جزيرة الوراق

أوضح عاصم الجزار، أن حجم التكاليف التي تنفقها الدولة للتعويضات والإزالات مبلغ كبير جدا، وهي محاور لتسهيل حركة المواطن، بما يكلف 4 أو 5 أضعاف تكلفة إنشاء نفس المحور في منطقة أو مدينة جديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة تدفع تعويضات كبيرة في منطقة جزيرة الوراق، وأن هناك فرع للبنك الأهلي أمام جزيرة الوراق.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، بدائل التعويضات المتاحة أمام سكان جزيرة الوراق، وفقا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق.

بدائل التعويضات المتاحة أمام سكان أهالي جزيرة الوراق

1- إمكانية شراء أراضٍ جديدة في مدينة السادات لمن يتم تعويضهم، إذ يكفي سعر الفدان في جزيرة الوراق لشراء 17 فدان في مدينة السادات.

2- إذا كان الحائز لديه وحدة يعوض.

3- مالك الأرض يعوض على الأرض.

4- تعويض لمالك الأرض المبني عليها.

5- تعويض اجتماعي لكل وحدة.

وجدير بالذكر، أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أشار خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بمدينة العلمين الجديدة، إلى وجود خيار من الدولة، لطرح وحدات سكنية داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها مدينة مطار إمبابة، مدينة العبور، مدينة حدائق أكتوبر.

كما نوه وزير الإسكان والمرافق، بأن جزيرة الوراق، كانت مشغولة بـ60 فدان عمران في عام 1996، ووصلت لـ400 فدان ككتلة مبنية داخل الجزيرة، في عام 2019.

وأوضح أن الجزر النيلية كانت محميات طبيعية، وأن العمران بداخلها كان لخدمة أغراض الزراعة، لكن حدث نمو عمراني لجزيرة الوراق بشكل مضطرد وغير مخطط.