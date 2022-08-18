الأمين العام للأمم المتحدة: يجب إخراج السلاح والعسكريين من «زابوريجيا»

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى ضرورة إخراج السلاح والعسكريين من محطة زابوريجيا النووية، والتي تسيطر عليها القوات الروسية، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

اجتماع ثلاثي في أوكرانيا

وطالب «جوتيريش»، خلال اجتماع ثلاثي مع الرئيسين التركي والأوكراني في أوكرانيا، جميع الأطراف لضمان نجاح اتفاق إخراج الحبوب من أوكرانيا بروح التسوية، لافتا إلى أنّ أزمة الغذاء العالمية لن تحل من دون ضمان الوصول الكامل للمنتجات الغذائية الروسية والأوكرانية للأسواق.

دعوة لإنهاء الحرب

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تدعم وتؤكد استقلال ووحدة الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أنه ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأوكراني إمكانية إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.