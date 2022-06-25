«الإسكندرية السينمائي» ينظم ورشة للإخراج بقيادة علي بدرخان

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن تقديم ورشة لفنون الإخراج للمخرج السينمائي الكبير علي بدرخان، في الدورة الـ38 المزمع إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل.

تقديم المخرج علي بدرخان ورشة خلال أربعة أيام

وكان الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، قد التقى المخرج الكبير الذي وافق على تقديم الورشة خلال أربعة أيام في فعاليات الدورة المقبلة من 6 إلى 9 أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاث ساعات يوميا.

يشار إلى أن المهرجان يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

من هو علي بدرخان؟

ويذكر أن المخرج علي بدرخان التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه في عام 1967، وحاز بعدها على منحة للتدريب في استوديوهات مدينة السينما الإيطالية لمدة عامين، كما أخرج أول فيلم طويل له والذي حمل اسم «الحب الذي كان» في عام 1973، وأخرج بعدها عددًا من الأفلام المهمة منها «الكرنك»، «شفيقة ومتولي»، «الجوع»، «الراعي والنساء».